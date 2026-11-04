Collboni rebutja un possible tancament de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebutjat la possibilitat de tancar la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per reformar-la, possibilitat que va apuntar l'exministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, després de l'accident d'Urda (Toledo).
Ho ha dit aquest dimecres en la cloenda de la Forbes AI Forward Summit, en què també ha participat l'exalcaldessa de París (França) Anne Hidalgo.
Collboni ha dit que és "fonamental" mantenir la línia d'alta velocitat i ha demanat que es facin els treballs que calgui, però sense prendre mesures dràstiques.
"Hem de traslladar que s'ha de confiar en els serveis públics, perquè l'alternativa és el caos", ha alertat l'alcalde.
Puente va explicar que s'estudiava la possibilitat de tancar la línia durant un període d'entre 12 i 24 mesos per poder renovar la línia sencera.