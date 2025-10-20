Collboni reafirma el compromís de Barcelona amb la UNRWA i el suport a Gaza i Palestina

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde Jaume Collboni ha reafirmat el compromís de Barcelona amb l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) i amb l'enviament d'ajuda humanitària a Gaza i a les ciutats palestines en una reunió amb el comissionat general de l'organització, Philippe Lazzarini.
En un comunicat aquest dilluns, el consistori explica que la trobada s'ha celebrat amb la presència de la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, el president del Comitè Assessor del Districte 11, Manel Vila, i la responsable de la UNRWA Espanya, Raquel Martí.
Collboni ha subratllat que després de la signatura de l'acord de pau a Egipte "és imprescindible permetre l'entrada de tota l'ajuda humanitària i començar la reconstrucció de Gaza", i ha recordat que l'aportació municipal a la UNRWA es duplicarà de 200.000 a 400.000 euros.
L'alcalde ha reconegut la tasca humanitària de la UNRWA i ha destacat el seu paper clau en el nou Districte 11, una iniciativa municipal de cooperació que impulsa projectes a Jordània, el Líban i Síria, amb grups de treball conjunts per detectar necessitats i prioritats.
Entre les accions destaquen el projecte de detecció precoç de discapacitats en infants refugiats a Jordània, que ara entra en la tercera fase, i el programa d'ocupació digna i educació sostenible a Nahr al-Bared (Líban), a més de la línia estable de suport a Gaza iniciada el 2012 i que aquest any arriba als 200.000 euros anuals.