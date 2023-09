Collboni qualifica de "poc admissible" la protesta en el minut de silenci pel Marroc a Barcelona

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat de "poc admissible" la protesta contra l'amnistia que ha interromput el minut de silenci aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona en solidaritat amb el Marroc.

En finalitzar el minut, Collboni s'ha vist obligat a tornar a entrar a l'Ajuntament per fer les declaracions als periodistes, en les quals ha criticat que "en un moment tan dramàtic, amb més de 2.000 víctimes mortals, no s'hagi respectat aquest minut de silenci, sobretot per respecte a la comunitat marroquina".

Diversos manifestants han interromput el minut de silenci mentre cridaven 'Puigdemont a presó' i 'Amnistia no' i duien banderes espanyoles.