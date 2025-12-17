Collboni qualifica de "fet històric" el Pla Europeu d'Habitatge Assequible

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat de "fet històric" el Pla Europeu d'Habitatge Assequible presentat aquest dimarts al Parlament Europeu.
En una roda de premsa aquest dimecres, ha recordat que fa un any, a través de la iniciativa Mayors For Housing que ell mateix lidera, van enviar una carta a la Unió Europea (UE) en la qual demanaven que era "imprescindible" que la institució tingués una política sobre el principal repte que moltes capitals europees estan afrontant: l'accés a l'habitatge.
"Som a l'inici del camí, però només un any més tard ja tenim un pla i això demostra el paper de la iniciativa Mayors For Housing i també la d'Eurocities, que gràcies a la pressió dels dos hem aconseguit que el pla sigui una realitat", ha remarcat.
Ha assenyalat que la resposta no pot ser només local i n'ha destacat els 3 aspectes més favorables: "El text fa seu el concepte d'àrea tensionada, que és pel qual se sustenta jurídicament sobre quines àrees es pot aplicar regulacions. També afegeix el concepte especulació i obre la porta a una participació més gran de les ciutats en la definició de la política d'habitatge europeu".
Finalment, ha subratllat que, malgrat el salt qualitatiu que han vist amb el pla, "tot té un marge de millora i interpretació" i que la següent lluita serà la seva aplicació i el repartiment dels fons perquè siguin accessibles per als ajuntaments.