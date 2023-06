Collboni (PSC): "És el torn dels comuns, si voten la meva investidura hi haurà alcalde d'esquerres"

Assegura que si és elegit alcalde formarà govern amb BComú

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat a BComú que faciliti la seva investidura com a alcalde aquest dissabte: "Ara és el torn dels comuns, si voten la meva investidura hi haurà alcalde d'esquerres a Barcelona".

En un acte aquest dijous acompanyat pels membres de la seva candidatura i de la Federació del PSC a la seu del partit, ha avisat que "només hi ha dues opcions: un alcalde de Junts amb minoria fruit d'un pacte independentista o un alcalde del PSC amb capacitat d'articular majories".

"Demano explícitament a BComú responsabilitat i estar a l'alçada fent possible la meva investidura com a alcalde. Seré molt clar: si soc elegit alcalde, formaré un govern amb els comuns", ha assegurat.

No ha concretat si en aquest govern inclou el PP, que insisteix a donar suport al candidat socialista si descarta la candidata de BComú, Ada Colau, i la seva formació, ja que un pacte d'investidura i de govern entre el PSC i els comuns sumaria 19 regidors, a dos de la majoria necessària de 21.

ESTAR "A L'ALÇADA"

Ha insistit que "les opcions que hi haurà dissabte vinent són dues: o Xavier Trias o Jaume Collboni", i ha advertit que, en un context d'incertesa política, Barcelona no es pot quedar en una situació de feblesa.

"Els comuns han d'actuar a consciència. Els demano que estiguin a l'alçada del que convé a la ciutat, com nosaltres ho vam estar el 2015 i 2019, per valors, per ideologia i per consciència", ha reiterat.

En aquest sentit, ha destacat que un govern amb un alcalde socialista "és qui podrà construir una majoria més àmplia i transversal", i ha apel·lat a totes les forces polítiques (excepte a Vox) perquè prioritzin els interessos de la ciutadania i facilitar la seva investidura.

ALERTA D'UN PACTE JUNTS-ERC

Ha afirmat que un govern progressista era possible amb BComú i ERC, que sumen 24 regidors, però ha criticat que els republicans descartessin aquesta opció "massa aviat".

"Van dir que no volien pactar i ara l'opció més versemblant és Trias i ERC fent bona la proposta dels dirigents d'ERC per constituir un front independentista", ha avisat.