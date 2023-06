Collboni (PSC) a BComú i PP: "Segur que és l'opció que han considerat millor per a la ciutat"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha agraït aquest dissabte el suport de BComú i PP per investir-lo: "Gràcies als regidors que han confiat en mi, especialment els qui no són de la meva opció política. Segur que és l'opció que han considerat millor per a la ciutat".

Collboni s'ha alçat amb la vara d'alcalde després d'obtenir 10 regidors en les eleccions municipals del 28 de maig --2 més que en els comicis de 2019, quan va aconseguir-ne 8--, i que han recolzat els 9 regidors de BComú i els 4 del PP.

L'alcaldable del PSC ha aconseguit reunir 23 vots en un gir de guió en l'últim moment en què els comuns han decidit finalment donar-li els seus vots i quedar-se en l'oposició, enfront d'un acord validat per les bases de Junts i ERC a Barcelona aquest mateix dissabte al matí perquè Trias fos investit alcalde, que sumaven 16 regidors.