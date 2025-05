Gay afirma que Barcelona "no pot restar en silenci"

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, proposarà al ple tornar a trencar relacions amb Israel a causa de la situació humanitària que s'està vivint a la Franja de Gaza, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts del consistori a Europa Press.

Divendres que ve, el grup municipal del PSC portarà a votació una proposició per suspendre relacions amb el govern israelià, un moviment orientat a exigir un alt al foc permanent i que es respectin els drets del poble palestí.

Al febrer de 2023, l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va decretar una "suspensió temporal" de relacions amb l'Estat d'Israel i amb totes les seves institucions, inclòs l'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv, encara que set mesos després, Collboni va signar un decret amb el qual va restablir aquestes relacions.

En declaracions a Europa Press, la segona tinenta d'alcalde, Maria Eugènia Gay, afirma que Barcelona "no pot restar en silenci davant de l'horror que es presencia a la Franja de Gaza", i ha subratllat que no és possible una entesa amb un Estat que, textualment, impedeix l'entrada d'ajuda humanitària i vulnera principis bàsics del dret humanitari.

"La defensa dels drets humans no admet matisos, no pot ser condicionada per interessos geoestratégicos ni sotmesa a cap càlcul diplomàtic", ha argumentat Gay.