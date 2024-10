Collboni proposa des de Roma una aliança de ciutats per prioritzar l'habitatge a Europa

Adverteix que l'habitatge pot ser un "problema democràtic" si no s'aporten solucions

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una visita a Roma (Itàlia), ha instat aquest dimecres a formar una aliança de ciutats europees amb l'objectiu que l'àmbit de l'habitatge sigui una prioritat en la nova Comissió Europea.

Collboni ha participat aquest dimecres en l'obertura del Festival delle Città 2024 --una trobada anual del municipalismo italià--, com convidat per l'alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Per inaugurar el festival, aquest dimecres ha tingut lloc un diàleg entre Collboni i Gualtieri, que també presideix la Llega delle Autonomie Locali, organitzadora de l'esdeveniment i una de les principals associacions de municipis i entitats locals d'Itàlia.

Tant Collboni com Gualtieri han subratllat que les grans ciutats han de fer front als reptes comuns, socials, mediambientals i econòmics, i han instat al fet que les ciutats afrontin en coalició els reptes globals.

L'HABITATGE ASSEQUIBLE COM A PRIORITAT

En la seva intervenció, Collboni ha situat l'accés a l'habitatge assequible com una prioritat de ciutat i com un dels problemes que cal solucionar de manera urgent: "L'habitatge serà un problema democràtic si no revertim la situació", ha advertit.

Collboni ha demanat mesures ambicioses a la nova Comissió Europea i que "cal assegurar recursos directes per a les ciutats en temes d'habitatge, que haurien de considerar-se una infraestructura clau".

"Les ciutats s'han de coordinar per tenir una participació activa en la presa de decisions i cal reclamar que s'activin polítiques estructurals per construir més habitatge públic i que les ciutats tinguin accés directe a aquests fons", ha afegit.