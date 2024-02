Collboni proposa Barcelona per acollir Eurovisió Junior 2024

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat que la capital catalana sigui la seu per acollir la celebració d'Eurovisió Junior aquest any: "Enlloc com Barcelona per celebrar Eurovisió Junior 2024".

Ho ha dit en una anotació a X, recollida per Europa Press, en què ha exposat les raons per les quals Barcelona podria acollir el festival, com "la seva capacitat d'organitzar esdeveniments musicals de gran envergadura" amb escenaris com l'Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi.

"Perquè Barcelona compta amb les condicions i la determinació per fer d'aquesta edició la millor fins ara", ha afirmat, i n'ha destacat la projecció global, el talent jove i la passió per la música que per ell reuneix Eurovisió Junior.