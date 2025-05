Collboni proposa augmentar l'oferta d'habitatge amb sòl d'oficines

Destaca juntament amb Illa la coordinació entre administracions

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha proposat aquest dissabte augmentar l'oferta d'habitatge amb sòl d'oficines, a més de la rehabilitació a gran escala i d'iniciatives per donar seguretat jurídica als amos que vulguin llogar.

Ho ha dit a l'acte 'Dos anys de l'alcalde Collboni. Fem Barcelona!', en què també han parlat el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, i la primera secretària de la Federació de Barcelona del PSC, Sara Jaurrieta.

Collboni ha assegurat que s'estan "deixant la pell" en habitatge i que estan determinats a evitar, textualment, l'èxode dels joves que no poden pagar el lloguer a Barcelona.

Ha celebrat "l'èxit" de la primera onada de mesures de regulació dels preus de lloguer, que ha aturat l'escalada, a més de la mobilització del sòl per poder construir 10.000 habitatges més en els pròxims anys, dels quals 5.000 ja estan en construcció.

Collboni ha assegurat que aquest any donaran 3.000 claus d'habitatges nous a famílies i confia que arribaran al ritme de construcció que s'havien proposat de 1.000 habitatges per any.

Ha sostingut també que, regulant els pisos turístics, "a partir del novembre del 2028" ja no n'hi haurà cap a Barcelona.

PLA DE BARRIS

Collboni ha declarat a més que el Pla de Barris de la Generalitat és la "trinxera" contra la ultradreta a Barcelona, que fer més biblioteques, centres cívics i cultura popular és la manera per evitar que les idees de xenofòbia i exclusió calin a la ciutat.

També ha destacat el desplegament del Pla de Barris "amb més recursos econòmics de la història" i amb més barris beneficiats, sobretot en els més necessitats, i ha destacat que així es demostra la coordinació entre administracions.

SEGURETAT

També s'ha referit a la seguretat per destacar el descens del 16% dels delictes a Ciutat Vella en els primers mesos d'aquest any i del 5,4% a tota la ciutat l'any passat, a més de constatar l'augment d'efectius.

A més ha subratllat que la coordinació amb la resta d'administracions ha possibilitat obrir quatre nous jutjats per afrontar la multireincidència.