Collboni proposa atorgar a Balletbò la Medalla al Mèrit Cívic de Barcelona a títol pòstum

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'Ajuntament de Barcelona iniciarà els tràmits per atorgar a títol pòstum la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a l'exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, que ha mort aquest divendres als 81 anys.
En un missatge a Bluesky recollit per Europa Press, ha dit que es vol reconèixer a Balletbò per "la seva excepcional trajectòria i la seva profunda empremta als àmbits del periodisme, la cultura i la promoció de la pau".
"Barcelona vol honorar una de les seves ciutadanes més il·lustres: una periodista pionera que va obrir camí a generacions de dones professionals i una pedagoga vocacional que, com a professora universitària, va deixar una marca inesborrable en centenars d'alumnes", afegeix.
Collboni ha assegurat que a aquesta trajectòria se suma el seu treball "incansable" al capdavant de la Fundació Olof Palme, i afirma que des d'aquesta posició va projectar des de Barcelona cap al món els valors de la pau, els drets humans i el diàleg, treballant per construir ponts entre cultures, diu textualment.
Ha recordat que la Medalla d'Or al Mèrit Cívic és el màxim reconeixement de la ciutat a persones que enriqueixen la vida col·lectiva i contribueixen a una societat més justa i creu que Balletbò "encarna plenament aquests valors".