Collboni proposa apujar la taxa turística als creueristes en trànsit a més de 4 euros

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat apujar "encara més" el tram local de la taxa turística als creueristes que passen menys de 12 hores a la ciutat.

"El tram local ja l'hem apujat al màxim, 4 euros, i ara un creuerista de pas paga en total 7 euros. Volem apujar encara més el tram local de la taxa turística al creuerista que passa menys de 12 hores a Barcelona", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El País' i recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, planteja incrementar "substancialment" la taxa als creueristes d'escala destopant el tram local de la taxa turística, a través del Parlament de Catalunya.

En unes declaracions posteriors, a la festa de reobertura del Port Olímpic, Collboni ha anunciat que sol·licitaran al nou Govern de la Generalitat i Parlament que autoritzin aquesta pujada.

"Volem que siguin els mateixos visitants els que sufraguin els costos que té per la ciutat aquest ús intensiu de l'espai públic, de neteja, de seguretat i d'ordre públic", ha declarat en una atenció als mitjans.

Després de ser preguntat per la possible quantia d'aquesta taxa, ha admès que encara no ho han valorat, tot i que també ha assegurat, en la mateixa entrevista, que ja tenen estudis sobre el preu diari que haurien de pagar aquest tipus de creueristes "amb la idea que paguin el que val estar a la ciutat".

"El que no volem és una manera de fer turisme que entri en contradicció amb viure a la ciutat perquè va en detriment del dret a l'habitatge i que expulsa cada dia gent jove de classe mitjana", ha afegit.

Sobre una reducció de nombre de creueristes i d'alguna terminal del Port de Barcelona, ha afirmat que cal esperar al canvi de govern a Catalunya i al nomenament de nous responsables del Port: "Esperarem per obrir converses."

PISOS TURÍSTICS

Després de ser preguntat per la possibilitat que el decret de la Generalitat quedi tombat i no pugui anul·lar les llicències de pisos turístics, Collboni ha remarcat que "el pla és blindar jurídicament des de la normativa urbanística" i no contempla que el Tribunal Constitucional tombi aquest decret.

Ha reiterat la seva determinació a "anar fins al final" amb la prohibició dels pisos turístics el 2028, i ha reivindicat que la intenció és anul·lar totes les llicències en edificis sencers, oferta que també tenen alguns hotelers.