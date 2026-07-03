Collboni promet un 50% més d'oferta del Bicing el pròxim mandat i arribar a les 12.000 bicis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que augmentarà un 50% l'oferta del Bicing en el pròxim mandat fins a arribar a les 12.000 bicicletes i amb estacions noves.
En una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press, ha assegurat que concretaran el pla després de l'estiu, però consideren que és un servei que s'ha de reforçar atesa l'alta demanda i tenint en compte que és "el tercer mitjà de transport públic de la ciutat, després del metro i de l'autobús".
Amb 170.000 persones abonades, en aquest mandat s'ha reforçat el servei amb 1.000 bicis més, fins a les 8.000 unitats --5.000 elèctriques i 3.000 mecàniques--, i vol acabar el mandat amb 593 estacions, 54 més que el 2023.
Barcelona compta amb 270 quilòmetres de carrils bici i Collboni també ha avançat que en volen fer més i que s'utilitzin: "I perquè s'utilitzin hi ha d'haver més oferta de bicicleta pública. També anunciarem una ampliació dels carrils en el pròxim mandat".
Tot i que no ha concretat on es faran, sí que ha deixat clar que els carrils bici ja construïts es mantindran, entre els quals el de la Via Augusta.
Després de lamentar l'incivisme que es produeix en alguns casos, ha insistit en la voluntat d'eliminar les més de 3.000 bicis de 'sharing' d'empreses privades perquè "l'índex d'indisciplina era molt alt i el 90% que les feien servir no eren locals".
Per contra, sí que volen promoure les empreses de lloguer de bicicletes que tenen local i registre, en què s'han de tornar "i no deixar-les tirades pel carrer".
TURISME
En turisme, ha explicat que les reserves hoteleres estan igual o una mica per sota de les de l'any passat, a més d'assegurar que han posat límits a la capacitat turística de la ciutat com amb la decisió d'eliminar els pisos turístics el novembre del 2028: "És una decisió presa i consistirà a no renovar aquestes llicències".
"Quan prohibim els pisos turístics el 2028, això vol dir que 10.000 pisos passaran a tenir un ús residencial. 10.000 pisos és el que triga la ciutat 10 anys a construir", ha especificat en preguntar-li també per les dificultats d'accedir a un habitatge a la capital catalana.
Segons Collboni, en aquest mandat entregaran 3.000 habitatges i en el següent es preveuen 6.000 més a zones com el barri de la Marina i a la Sagrera, i també ha destacat la congelació dels preus del lloguer.
BOTIGUES 24 HORES
Malgrat admetre que hi ha hagut una proliferació excessiva de les botigues 24 hores en l'última dècada, ha exposat que ara no es poden obrir perquè es va suspendre la concessió de llicències però "aquestes coses passen perquè en aquest país hi ha llibertat d'establiment".
A més de reclamar una revisió de la legislació, ha concretat que el consumidor general d'aquests establiments són visitants que resideixen en apartaments turístics, raó per la qual creu que la prohibició del 2028 també impactarà en el tancament d'aquestes botigues.
ESTÀTUES
En el marc d'un 'pla de monumentalització' de Barcelona, ha precisat que instal·laran un monument en homenatge a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat, i que han impulsat un concurs internacional per a la construcció d'un altre en homenatge a Freddy Mercury i Montserrat Caballé, que se situarà al parc de les Glòries.
A proposta de Pimec, l'alcalde ha explicat que té previst un monument en homenatge a l'emprenedoria, i que hi haurà un espai de reconeixement i de memòria del Floquet de Neu al nou zoo que s'està construint.