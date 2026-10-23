Collboni preveu començar les obres per connectar el tramvia per la Diagonal a l'estiu

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que la Comissió de Govern de l'Ajuntament va aprovar dijous la dotació econòmica de 120 milions d'euros i que d'aquí a "dues o tres setmanes" obriran el concurs per poder començar les obres de connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal a l'estiu.
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha reivindicat que en arribar a l'alcaldia es "van comprometre" a deixar preparada la connexió i així ho han fet.
L'alcalde ha reivindicat l'"èxit" del tramvia entre els ciutadans, i ha xifrat en un augment del 30% del passatge des de l'ampliació fins a Verdaguer, per la qual cosa ha subratllat que té tot el sentit acabar la connexió, aprofitant per reurbanitzar l'espai.
COLLSEROLA
Preguntat per la reobertura del parc de Collserola després del tancament per contenir el virus de pesta porcina africana (PPA), ha afirmat que ha demanat al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que primer s'obri la carretera de les Aigües en el procés de desescalada.
Ha assenyalat que aquesta via "és la que més s'utilitza per part de les famílies, de la gent que fa esport i de la gent que fa bicicleta, perquè és un autèntic parc d'esbarjo per als barcelonins", als quals ha reconegut l'esforç durant el tancament, establert pel Govern.
SÁNCHEZ I FEIJÓO
Sobre les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat Barcelona de ser un mal exemple per les polítiques d'habitatge socialistes, ha lamentat que els critiqui el líder d'un partit que "va deixar que la senyora Maricarmen sortís com va sortir de casa seva".
També ha dit que les acusacions de Feijóo són falses: "Nosaltres tenim registres oficials, cosa que no hi ha a Madrid ni a les comunitats governades pel PP", i ha dit que l'últim any hi va haver un 4,7% de descens del preu del lloguer després de la llei d'habitatge.
"El president Sánchez ho va dir ahir a 'La Revuelta': la ciutat de Barcelona és l'única gran ciutat d'Espanya que ha contingut la pujada de preus del lloguer", ha recordat Collboni.
ACAMPADA PER L'HABITATGE
D'altra banda, preguntat per l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya, ha afirmat que el Govern municipal respecta el dret a la protesta, especialment en un àmbit en què és la seva "prioritat", en aquest cas el dret a l'habitatge.
Respecte als talls de llum dels fanals de la plaça les dues últimes nits, ha explicat que han estat per un informe dels Bombers de Barcelona per un "problema de seguretat", i sobre la possibilitat que es desallotgi, ha indicat que el consistori no contempla cap calendari.