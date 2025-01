Collboni presideix l'acte de commemoració del Dia Escolar de la Pau amb 150 alumnes

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidit aquest dimecres l'acte de commemoració del Dia Escolar de la No-violència i la Pau, que se celebra aquest dijous 30 de gener, juntament amb 150 alumnes de 5è i 6è de primària i de 1r d'ESO de diversos centres de la ciutat, als quals ha agraït la seva feina a les aules per contribuir a fer una ciutat més pacífica.

Al Saló de Cent del consistori també hi han assistit la tinenta d'alcalde d'Educació, Maria Eugènia Gay; el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el comissionat de Polítiques d'Infància i Adolescència, Javier Rodríguez, segons informa en un comunicat.

Collboni ha recordat que és la primera vegada que a Barcelona se celebra aquest acte, que neix inspirat en el pregó de la Mercè del 2024, a càrrec de la il·lustradora Carme Solé i dedicat als drets dels nens, i ha augurat que la feina als centres serà el camí per "construir valors que contribueixin a evitar que la guerra sigui la via per resoldre diferències entre països amb punts de vista diferents".