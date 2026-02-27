Collboni presentarà la MPGM per regular els lloguers de temporada i les compres especulatives al març

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, portarà a votació la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per regular tant el lloguer de temporada i habitacions com les compres especulatives, definint l'ús habitual de l'habitatge com una prioritat, en el següent ple del mes de març.
Ho ha anunciat en resposta a un prec formulat per la presidenta de BComú, Gemma Tarafa, durant el ple d'aquest divendres, en el qual la líder dels Comuns al consistori ha reclamat a l'alcalde complir amb aquest compromís subscrit entre les dues formacions en el marc de les ordenances fiscals del 2024 i 2025.
"Necessitem aprofitar totes les oportunitats per anar de pressa, no per aconseguir mesures el 2028 o 2035, sinó el 2026 i 2027 abans que acabi aquest mandat", ha defensat Tarafa, que ha retret a Collboni no haver aconseguit el suport d'ERC per a aquest ple.
"Efectivament, la nostra responsabilitat com a govern és portar (al ple) coses tan serioses com aquesta MPGM amb les màximes garanties de ser aprovada. I no estava garantit. De fet, no ho està encara", ha assenyalat l'alcalde.
Així mateix, ha demanat a Tarafa "no desgastar la complicitat que hi ha entre les forces progressistes" amb la seva temptació de jugar a veure qui va més lluny, més ràpid i de qualsevol manera que, ha opinat, no és ni el tarannà del PSC ni la de les persones que voten les esquerres.