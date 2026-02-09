Collboni presenta la renovació de la plataforma marina del Fòrum, "culminació" de la rambla Prim

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dilluns el projecte de "culminació" del litoral de la ciutat, amb l'arribada de la rambla Prim al mar a través d'una plataforma marina per a usos esportius i culturals adjacent al parc del Fòrum.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns amb la primera tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Urbanisme, Laia Bonet, i el regidor d'Esports i del districte de Sant Martí, David Escudé, en què ha celebrat "reconquerir aquest espai fins ara hostil per a la ciutadania".
La nova plataforma, de 12,7 hectàrees i situada a la confluència de la rambla Prim, el passeig marítim i el corredor Besòs-Badalona, tindrà 2 zones diferenciades: una zona d'equipaments, entre els quals un camp de futbol, i un espai diàfan adaptable a usos esportius, culturals i de lleure.
L'alcalde ha destacat que el projecte permetrà continuar reconnectant la ciutat amb el mar, despertant una zona que "feia 20 anys que dormia el somni dels justos", com a base per a alguns projectes com el zoo marí anunciat a principis dels 2000.
Un cop iniciades les obres aquesta setmana, està previst que s'enllesteixin entre el 2030 i el 2031, anys en els quals comptarà amb un pressupost total de 52 milions d'euros.