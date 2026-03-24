Collboni presenta a Brussel·les un pla per exigir i consolidar el finançament de la UE a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
"Per aconseguir resultats tangibles cal estar constantment aquí, expressant el que necessitem"
BRUSSEL·LES, 24 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dimarts a Brussel·les el 'Pla Barcelona Europa', que té com a objectiu exigir i consolidar les aportacions de la Unió Europea (UE) a la capital catalana i intensificar el paper de la ciutat al "combat democràtic" a favor del model social europeu.
"Per aconseguir resultats tangibles cal estar constantment aquí, explicant i expressant el que les ciutats necessitem, però també el que podem aportar al projecte europeu", ha dit en declaracions als mitjans aquest dimarts a la tarda.
Ha defensat que les ciutats són el "quilòmetre zero de les polítiques europees climàtiques, d'habitatge i de cohesió social" i agents clau en la construcció i el reforç del projecte europeu en els propers anys, especialment en un context hostil com l'actual, segons ell.
"La representació de les grans ciutats en tot el continent són forces normalment progressistes, democràtiques i pro-europees i crec que aquest és un missatge molt clar i molt contundent del que la Comissió Europea hauria de prendre nota", ha assenyalat.
Ha reclamat mantenir i augmentar en un futur el finançament que la UE fa directament a les ciutats ja que, a diferència d'Espanya i Catalunya, "en alguns casos no arribaran, perquè hi ha governs que estan obertament confrontats a les polítiques climàtiques o socials".
PLA BARCELONA EUROPA
Segons Collboni, el nou pla representa un "salt qualitatiu molt important" en el paper protagonista de Barcelona a nivell europeu que, acompanyat de la nova seu de la ciutat a Brussel·les, busca incrementar la seva incidència en les institucions comunitàries.
En concret, l'estratègia municipal s'articula en 4 eixos estratègics, que divideixen les fins a 34 mesures que el govern municipal espera desenvolupar durant l'actual mandat europeu, fins a 2029.