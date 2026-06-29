Collboni presenta Barcelona Innova, evolució de BIT Habitat per consolidar la innovació urbana

L'alcalde destaca la necessitat de "accelerar i escalar" respostes als reptes presents i futurs
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dilluns que l'Ajuntament ha rebatejat la fundació BIT Habitat, que passa a anomenar-se Barcelona Innova, per reforçar el paper del consistori com a "motor d'innovació" i activar, connectar i fer visible l'ecosistema innovador de la ciutat.
Ho ha explicat en un acte a la fundació Joan Miró, juntament amb l'economista Marianna Mazzucato i el director general de Barcelona Innova, Michael Donaldson.
Collboni ha dit que el canvi respon a la necessitat d'actualitzar aquest instrument i a la necessitat de "accelerar i escalar algunes de les respostes que s'han de donar com a ciutat, com Ajuntament i com a societat", en referència a qüestions com l'habitatge i el clima.
Ha afirmat que el nou nom no és només una descripció d'objectius: "És una interpel·lació que ens fem a nosaltres mateixos per mantenir el pols amb l'avantguarda que sempre ha tingut la societat catalana i barcelonina".
Ha destacat que una de les novetats des del punt de vista regulatori és la modificació de l'ordenança d'espais d'innovació que "ha de permetre més capacitat per experimentar a la ciutat en àmbits físics concrets en els quals fer proves de tecnologia per aplicar la innovació".
EXEMPLES D'INNOVACIÓ
Collboni ha insistit que la ciutat ha de crear "valor públic i al servei del benestar de les persones i el planeta" i ha apuntat que el consistori ho està fent a través del Pla Clima i el Pla Lliure.
Ha posat d'exemple el projecte 'Renovation as a Service' liderat per BIT Habitat i que ha estat reconegut a nivell internacional amb un milió de dòlars per "donar la volta a la forma de promoure i facilitar i escalar també la rehabilitació d'edificis a la ciutat amb un pla pilot de 200 edificis".
Una altra de les novetats és que Barcelona Innova s'incorpora a la Xarxa d'Ateneus Municipals com una aposta per "democratitzar l'accés a la tecnologia a partir de la fabricació digital".
"Som una ciutat que aprèn. Per innovar s'ha de saber aprendre i s'ha de tenir l'actitud per fer-ho", ha conclòs Collboni.
MAZZUCATO I DONALDSON
En la seva intervenció, Mazzucato s'ha referit al seu últim llibre 'L'economia del bé comú' en el qual explica que aquest tipus d'economia no existeix actualment i ha afirmat que en general es col·labora "malament" entre actors.
"Hem d'afrontar els reptes i atacar-los de forma sistèmica. Els professionals que es preocupen pel ben comú estan lluny del poder i quan expliquen solucions als ministres d'economia aquests els diuen que no tenen diners. Però després hi ha una guerra i si que hi ha diners, però per als problemes socials, no", ha expressat.
Finalment, Donaldson ha tancat l'acte remarcant la vocació de servei públic de l'Ajuntament i també la seva incidència en la innovació: "Malgrat no ser competència municipal, demostra que sí que és de la seva incumbencia".