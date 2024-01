Collboni posposa la reunió amb Colau prevista per a aquest dijous, segons BComú

L'alcalde manté converses per aconseguir un pacte de govern abans de la primavera

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posposat la reunió prevista per a aquest dijous amb l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, per abordar la governabilitat de la ciutat, informen fonts dels comuns a Europa Press.

La trobada s'emmarca en les converses que està mantenint l'alcalde després de Nadal per explorar un possible pacte de govern i també de pressupost per al 2024.

Segons detallen les mateixes fonts, l'última reunió entre Collboni i Colau va ser a l'octubre, i des d'aleshores han parlat de manera "informal".

Els comuns esperaven d'aquesta reunió un moviment de Collboni a favor d'un govern "d'esquerres, ampli i sòlid" (amb el PSC, BComú i ERC, que sumen una majoria de 24 regidors).

CONVERSES AMB JUNTS

D'altra banda, Collboni també manté converses amb Junts: tots dos han negat avenços, tot i que asseguren que les negociacions continuen perquè, segons va apuntar el portaveu de Junts, Jordí Martí, "hi ha moltes coses a parlar", i insisteix que depèn de Collboni la línia en la qual anirà la futura governabilitat.

Amb tot, l'alcalde no concreta amb qui prefereix formar govern, reitera que manté converses amb els grups que hi han mostrat predisposició (Junts, BComú i ERC), i sosté que s'entén tant amb Colau com amb el líder de Junts, Xavier Trias.

L'horitzó que Collboni ha fixat per pactar i formar govern és abans de la primavera i assegura que serà un govern amb orientació progressista i que amb els partits amb els quals està mantenint converses es poden garantir aquestes polítiques.

A més a més, sobre la decisió de Colau de quedar-se a l'Ajuntament, Collboni considera que no obstaculitza un pacte d'esquerres, mentre que BComú afirma que el lideratge de l'exalcaldessa "hauria de facilitar aquest govern progressista", va apuntar la seva portaveu, Janet Sanz.