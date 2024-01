Collboni posposa la reunió amb Colau prevista per a aquest dijous, segons BComú

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posposat la reunió prevista per a aquest dijous amb l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, per abordar la governabilitat de la ciutat, informen fonts dels comuns a Europa Press.

La trobada s'emmarca en les converses que està mantenint l'alcalde després de Nadal per explorar un possible pacte de govern i també de pressupost per al 2024.

Segons detallen les mateixes fonts, l'última reunió entre Collboni i Colau va ser a l'octubre, i des de llavors han parlat de manera "informal".