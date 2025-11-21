Collboni posa a prova els seus pressupostos en el ple d'aquest divendres, amb la mirada posada en BComú

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, posarà a prova la seva proposta de pressupostos municipals per al 2026 en el ple d'aquest divendres, votació en la qual necessita el suport de BComú i ERC perquè tirin endavant, tot i que els republicans ja han expressat el seu 'sí'.
Després d'aconseguir tramitar els comptes el mes passat, el govern municipal no va aconseguir recaptar el suport dels Comuns en la comissió extraordinària d'Economia i Hisenda que va tenir lloc dimecres, en la qual van reclamar a l'alcalde més temps per negociar i més concreció en les seves demandes.
Durant la sessió, la consellera Gemma Tarafa va defensar allargar la negociació més enllà d'aquest divendres per "concretar i aterrar" les propostes del seu partit, centrades en l'habitatge, el decreixement turístic i els eixos verds.
Per la seva banda, el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ja va avisar BComú que la ciutat "no pot esperar" i reafirma les intencions de l'executiu d'aprovar els comptes abans que acabi el mes.
En cas de no superar la votació, s'obriria la possibilitat que Collboni se sotmeti a la seva segona qüestió de confiança del mandat: amb aquesta fórmula, que ja va utilitzar el 2024, si l'oposició no aconsegueix articular un candidat alternatiu, els pressupostos quedarien aprovats automàticament.
NEGOCIACIÓ
Segons fonts municipals, les negociacions de BComú i el govern s'han allargat fins dijous a la tarda, per la qual cosa no se sabrà fins a última hora la decisió dels comuns, que continuen reclamant garanties a Collboni.
Per la seva banda, els republicans ja van expressar el seu suport als comptes dimecres, ja que van arribar a un acord amb l'executiu a mitjans d'octubre, que també garantia el seu suport a les ordenances fiscals i posava el focus, entre altres aspectes, en la creació d'un Fons de Retorn Turístic.
JUNTS, PP I VOX
A l'altra banda, tant Junts com el PP i Vox també van revelar el seu posicionament sobre els pressupostos de Collboni dimecres, en aquest cas negativa: per part dels postconvergents, Arnau Vives va lamentar que l'executiu rebutgés 400 de les gairebé mig miler d'al·legacions que van presentar contra els comptes, qualificant-ho de "poc rigorós".
En la mateixa línia, el regidor del PP Víctor Martí va retreure la seva poca "voluntat de diàleg" i les presses per aprovar els comptes sense considerar l'opinió de la resta de grups municipals.
Finalment, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, va defensar que malgrat ser els pressupostos més alts de la història de la ciutat, aquests segueixen "les mateixes polítiques dels últims 10 anys".