Collboni posa la proposta del 30% "al calaix fins al pròxim mandat" després de la postura de Junts

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aparcat la proposta de reserva del 30% per a habitatge protegit perquè no veu possible arribar a un acord, després que la postura de Junts: "El que haig de fer i dir-li a tot el sector és que agafo la proposta i la guardo en el calaix fins al pròxim mandat".

En una entrevista a 'Metrópoli' recollida per Europa Press, ha afegit: "Seguim, en tot cas, molt sorpresos perquè crec que vam fer un esforç d'aproximació de posicions molt equilibrat, que, fins i tot, tenia el suport del tercer sector".

Assegura que continuaran buscant fórmules per estimular la construcció d'habitatge públic, i habitatge lliure, amb l'actual marc regulador.

PRESSUPOSTOS I CIVISME

Collboni ha afirmat que tiraran endavant els pressupostos 2026 amb la voluntat de tenir-los aprovats el 31 de desembre: "Volem arribar a acords amb forces progressistes, per tant, amb ERC, Comuns i també amb Junts en aquells punts en què puguem coincidir".

Sobre l'ordenança de civisme, ha dit que la neteja de la ciutat ha millorat com "tothom ho ha pogut apreciar", per la qual cosa ha defensat que estan en la bona direcció.

A més, ha assegurat que més d'un 80% de la ciutadania en el baròmetre municipal creu que el principal problema en relació amb el manteniment de l'espai públic fa referència als incívics: "Se'ns demana una regulació més dura".

Preguntat per les crítiques que rep l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha respost que les entén però "caldria ser més justos en parlar de l'Aeroport perquè és una font de riquesa".