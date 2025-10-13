Collboni posa a disposició de la Generalitat el suport de Barcelona per la dana Alice

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha posat a disposició del Govern de la Generalitat el suport de la capital catalana per combatre els danys de la dana Alice al seu pas pel sud de Catalunya.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha assegurat que prestaran al dispositiu del Govern els efectius que la Conselleria d'Interior estimi necessaris per ajudar els municipis afectats i que, d'aquesta manera, es pugui "restablir la normalitat com més aviat millor".
Collboni ha explicat que una vegada es presentin els requeriments, està previst que els serveis d'emergència barcelonins supleixin els efectius de la Generalitat ara desplegats a la ciutat perquè es puguin destinar a la província de Tarragona, si bé també es contempla la possibilitat de traslladar-hi algunes unitats.