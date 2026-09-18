Collboni portarà les ordenances fiscals del 2027 a aprovació dimarts vinent

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentarà la seva proposta d'ordenances fiscals 2027 en una comissió extraordinària dimarts vinent, en la qual espera rebre un "suport majoritari" dels grups municipals.
Ho ha anunciat aquest divendres en una roda de premsa el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, en la qual ha explicat que la proposta inclourà una pujada de l'IBI dels hotels d'un 17% a un 30%, el màxim legal.
L'executiu municipal també portarà a aprovació un expedient per apujar l'impost turístic dels creueristes d'escala fins als 24 euros, amb l'objectiu que el nombre de turistes d'aquesta tipologia "tendeixi a zero" en els pròxims anys.