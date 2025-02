Collboni planteja al Govern "equiparar" la regulació dels lloguers als de temporada

Veu el 30% d'habitatge protegit "imprescindible" i defensa que es pugui aplicar a diferents edificis

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat al Govern "equiparar" la regulació dels lloguers als de temporada, una mesura que, assegura, seria ràpida i és molt clara per procurar mes pisos per als barcelonins.

"Així evitem aquest avantatge competitiu, aquesta fuita que tenim de molts pisos que s'han convertit en lloguer de temporada, bàsicament perquè no estan regulats", ha sostingut en una entrevista a TV3 aquest dimarts recollida per Europa Press.

Ha defensat que la proposta és "perfectament coherent" amb les polítiques que estan duent a terme tant el govern de Pedro Sánchez com el de Salvador Illa, i que continuaria amb el seu objectiu de canviar les regles del joc amb l'habitatge, en les seves paraules.

"Si canviem les regles del joc, com ja passa a Catalunya i a Barcelona, afortunadament, provocarem un efecte que al gener ja s'ha pogut veure", ha argumentat Collboni, referint-se a que diversos fons ja han anunciat que deixaran la capital catalana per manca de rendibilitat.

Així, ha reivindicat que en matèria d'habitatge "hi ha un model que és el de Madrid i un altre que és el de Barcelona: Madrid fa uns anys venia edificis sencers als fons voltor i Barcelona fa anys, des del 2015, que els compra per tempteig i retracte o per compra directa", estratègia amb la qual, assegura, s'ha adquirit un total de 1.600 habitatges per evitar que l'especulació faci fora la gent del seu barri.

UN 30% "IMPRESCINDIBLE"

En preguntar-li pel 30% d'habitatge protegit en les noves promocions de la ciutat, ha afirmat que la mesura aprovada en el seu moment hauria d'haver produït 2.000 habitatges aquests anys, mentre que se n'han fet 26, raó per la qual ha defensat modificar-la per fer-la viable i que funcioni.

Així mateix, ha assegurat que el "30% és imprescindible" per a Barcelona, per la qual cosa ha instat a tirar endavant la proposta de l'economista Carme Trilla, que lidera el grup d'experts del Comitè Assessor d'Infraestructures de Barcelona, sobre que el percentatge pugui repercutir en altres edificis, que Collboni defensa que siguin del mateix barri.

"Si l'edifici és a l'Eixample, que passi a l'Eixample", ha exemplificat, i sobre l'aprovació d'aquesta modificació, ha respost que la situació política sempre influeix, i també els congressos dels diferents partits, textualment, tot i que si fos per ell s'aprovaria tan aviat com fos possible.

Sobre la proposta d'ERC de prohibir la compra d'habitatges als estrangers que no tinguin intenció de viure-hi, ha admès que és una mesura difícil, si bé ha opinat que "als qui no són comunitaris se'ls hauria de posar més dificultats o més traves".

GOVERN DE COALICIÓ

Respecte a si veu possible l'entrada d'ERC al govern municipal abans que acabi el mandat, ha afirmat que ell "manté l'oferta de fer coalició" amb els republicans, mentre que veu BComú més lluny.

De totes maneres, ha assegurat que atès que no ha pogut articular una majoria progressista com s'havia proposat, manté la "mà estesa per col·laborar amb tots els grups" per tirar endavant les mesures en les quals es puguin posar d'acord.