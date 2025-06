Collboni planteja a Airbnb formular un "nou conveni" concorde a la llei i no descarta sancions

Avisa la plataforma que actuaran de manera "contundent" si s'incompleix la norma

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat haver plantejat a Airbnb de formular un "nou conveni" que incorpori les novetats legislatives sobre el turisme i l'habitatge, si bé no ha descartat aplicar sancions en cas que la plataforma continuï incomplint la normativa vigent.

Ho ha dit en unes declaracions aquest dimarts juntament amb els tinents d'alcalde Laia Bonet i Jordi Valls després de reunir-se amb el director general d'Airbnb per a Espanya i Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, que abans de la trobada ha lamentat que Barcelona faci servir la plataforma com a "boc expiatori".

"Ningú no està per sobre de les lleis ni de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat per decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa", ha sostingut Collboni.

D'aquesta manera, ha avisat la companyia que el consistori no permetrà que s'infringeixi la llei i que, contra això, actuaran "de manera molt més contundent" fent servir tots els instruments civils, penals o administratius que tingui a la seva disposició.

En preguntar-li per les potencials multes, Collboni ha explicat que la quantia dependrà del grau d'incompliment que es detecti, i ha assegurat que s'imposaran per una via "jurídicament sòlida".

CONVENI

Respecte al nou conveni plantejat a Airbnb, l'alcalde ha defensat que permetrà actualitzar l'actual, subscrit el 2018, al marc jurídic vigent, entre altres coses incorporant el registre únic de lloguers de curta durada aprovat al Congrés i que començarà a funcionar l'1 de juliol.

Així mateix, ha argumentat que el nou conveni respon a un "canvi d'actitud" de la companyia difícil d'acceptar per part del govern municipal, en les seves paraules: "Per això hem de fer un nou conveni, perquè pensem que és millor que ens entenguem i que col·laborem a combatre la il·legalitat".

Ha apuntat que la proposta de l'Ajuntament és que el nou conveni, que ha de ser acceptat per Airbnb, es donarà per enllestit el novembre del 2028, quan cessaran les llicències de pisos turístics a Barcelona.