Collboni perd la seva segona qüestió de confiança i desafia l'oposició a proposar un altre alcalde

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdut en el ple extraordinari d'aquest dimecres la segona qüestió de confiança a la qual se sotmet aquest mandat, en aquest últim cas per aprovar els pressupostos del 2026, i desafia l'oposició a acordar un alcalde alternatiu.
En la votació, que s'ha fet de manera nominal (cada regidor ha votat en veu alta), ha comptat amb el suport dels 10 edils del seu partit i els 5 d'ERC, mentre que els de BComú s'han abstingut i els de Junts, PP i Vox, que sumen 17 regidors, han votat en contra.
Ara s'obre un període de 30 dies en els quals l'oposició pot mirar d'elegir un alcalde alternatiu; si no ho fa, l'opció més probable tenint en compte la confluència de forces, els comptes s'aprovaran automàticament quan acabi aquest termini.
Malgrat tramitar-se a la Comissió d'Economia extraordinària al febrer amb els vots d'ERC i BComú, els pressupostos no van superar l'últim tràmit en el ple de divendres passat, en el qual Collboni ja va anunciar que se sotmetria a una qüestió de confiança per aprovar-los.
Es tracta del segon cop que l'alcalde socialista recorre a aquest mecanisme, que ja va utilitzar el març del 2024 per aprovar els comptes d'aquest any en no comptar amb els suports de BComú, que reclamaven entrar en l'executiu.
També serà l'últim cop que es podrà sotmetre a una qüestió de confiança aquest mandat, com regeix el reglament de la cambra; l'exalcaldesa Ada Colau també va esgotar les seves dues opcions --el 2017 i el 2018-- durant l'última etapa com a primera edil.