Collboni perd la qüestió de confiança i repta l'oposició a proposar un altre alcalde

El pressupost s'aprovarà automàticament d'aquí a 30 dies si no hi ha un candidat alternatiu



BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdut la qüestió de confiança a la qual s'ha sotmès en un ple extraordinari aquest dimecres per aprovar els pressupostos del 2024, i ha desafiat l'oposició a acordar un alcalde alternatiu.

En la votació, nominal (cada regidor ha votat en veu alta), ha comptat amb el suport dels 10 edils del PSC i els cinc d'ERC, i el rebuig dels de BComú, Junts, PP i Vox, que n'han sumat 24 (han faltat dos regidors) respecte als 15 que el PSC aconsegueix amb els republicans.

Ara s'obre un període de 30 dies en el qual l'oposició pot provar d'acordar un alcalde alternatiu; si no ho fa, els comptes s'aprovaran automàticament quan acabi aquest termini: el 2 de maig.

Malgrat tramitar-se en la Comissió d'Economia extraordinària del febrer amb els vots d'ERC i BComú, els pressupostos no van superar l'últim tràmit en el ple del 22 de març, i Collboni va anunciar que se sotmetria a una qüestió de confiança per poder-los aprovar.

L'alcalde socialista no és el primer edil que recorre a aquest mecanisme per aprovar els comptes sense tenir prou suports: l'última va ser l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, que ho va fer dos anys consecutius durant el seu primer mandat (el màxim de vegades permeses), el 2017 i 2018.

L'exalcalde i líder de Junts, Xavier Trias, també va plantejar aquest procediment el novembre del 2013, quan el ple municipal no va donar suport a la seva proposta de pressupostos per al 2014, que va quedar aprovada de manera automàtica 30 dies després.

PRÒXIM PAS: AMPLIAR EL GOVERN

Collboni ha insistit que Barcelona tindrà pressupostos a la primavera i que el govern "serà més fort del que és ara": en aquest sentit, ha afirmat que el pròxim pas serà l'ampliació del Govern municipal per continuar l'acció de govern amb els comptes ja aprovats.

"Soc un alcalde progressista, amb un govern progressista, que farà política progressista", ha reiterat, i ha matisat novament que això no exclou arribar a acords amb altres grups.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha retret a Trias i a Colau que no hagin centrat la seva intervenció a parlar de la ciutat, i ha avisat: "Barcelona no s'atura i no deixem ni volem deixar que la bloquegin amb l'actitud d'alguns grups".

"HAN JUGAT A LA CONFRONTACIÓ"

Trias ha criticat que el govern de Collboni ha "jugat a la confrontació" i que per això no ha aconseguit el suport de BComú i el PP (els qui el van votar en la investidura), i ha acusat els socialistes de no prendre decisions per l'interès de Barcelona i d'estar a les ordres del PSOE i del PSC.

Per la seva banda, Colau ha lamentat que l'alcalde no només ha pactat amb ERC els pressupostos, sinó que tenen un acord per formar un govern conjunt --segons ella--, i li ha retret les "acusacions tan greus" del ple de divendres, per rebutjar els comptes de l'Ajuntament i de la Generalitat.

El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha replicat que els republicans no han associat governabilitat amb el pacte pressupostari, sinó que han parlat dels comptes i del seu contingut, perquè han estat "capaços de posar la seva capacitat negociadora al servei dels barcelonins".

PRESSUPOSTOS "PER LA PORTA DE DARRERE"

El líder del PP, Daniel Sirera, ha assenyalat que, pel govern de Collboni, el ple d'aquest dimecres és un tràmit per aprovar els comptes, i ha lamentat que Barcelona "no es mereix aprovar els pressupostos per la porta de darrere".

Per la seva banda, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha afirmat: "Vox és l'única oposició en aquest consistori perquè som els únics que no ens hem rendit mai al PSC".