Collboni i Parlon lamenten la mort d'una treballadora a Barcelona aquest divendres pel vent

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, han lamentat la mort d'una treballadora de 46 anys d'una empresa del polígon del Bon Pastor de la capital catalana que ha mort aquest divendres a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ingressar dijous després que li caigués part d'una teulada pels efectes del temporal de vent.
En la roda de premsa posterior a la Junta Local de Seguretat de Barcelona d'aquest divendres, l'alcalde i la consellera també han traslladat el seu suport a les sis persones que continuen hospitalitzades, de les quals 1 està en estat crític, 3 en estat greu i 2 menys greus, segons les dades facilitades per la conselleria de Salut.
Collboni ha valorat el conjunt de mesures que va adoptar la Generalitat, concretament la Conselleria d'Interior, i ha agraït la capacitat d'haver implantat certes restriccions que han permès respondre a la situació d'emergència.
Per la seva banda, Parlon ha assenyalat que dijous va ser "un dia molt complicat" en la gestió dels serveis d'emergència i ha apuntat que, en alguns moments, es van superar els 3.500 serveis simultanis per part dels Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona.
Així mateix, ha subratllat que les mesures de prevenció van permetre reduir el risc i evitar que "hi hagués un increment de les incidències i dels danys personals".
Respecte a l'episodi de vent que s'espera aquest cap de setmana, durant el Carnestoltes, Parlon ha apuntat a l'adaptació de les activitats a l'exterior on les ràfegues de vent "puguin ser elevades", de la mateixa manera que es van adaptar les cavalcades de Reis per la meteorologia.