Collboni obre la Setmana del Llibre en Català defensant "l'ús social de la llengua"

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dissabte "donar la batalla per l'ús social de la llengua" en L'inauguració de la Setmana del Llibre en Català.
Ha visitat els estands de la fira acompanyat per la comissionada d'Ús Social del Català de Barcelona, Marta Salicrú, i ha participat en l'acte inaugural junt amb el Premi d'Honor dels Lletres Catalanes d'aquest any, Pere Lluís Font, informa l'Ajuntament en un comunicat.
L'alcalde ha destacat l'impuls del consistori en polítiques de promoció del català "especialment per incidir en l'àmbit de creació de continguts digitals, per poder arribar a les franges d'edat més joves".
També ha celebrat l'augment de lectors i la "construcció de noves biblioteques i llibreries, espais públics i privats on trobar i perdre's entre llibres", i ha destacat el paper de la Setmana del Llibre per celebrar la literatura i cultura catalanes.
En aquesta edició hi ha 93 casetes i 312 expositors, entre editorials, llibreries i institucions, i més de 300 propostes d'activitats per a joves i adults, així com per a un públic familiar.