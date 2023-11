Collboni no viatjarà a Palestina en el seu primer viatge intercontinental per "motius de seguretat"

Anirà a Dubai per a la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic



BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no viatjarà finalment a Palestina en el primer desplaçament fora de la Unió Europea (UE) com a primer regidor per "motius de seguretat", ha explicat en unes declaracions als periodistes aquest divendres.

"Estava convidat per un alcalde de Cisjordània, i per motius de seguretat no podrà ser. El meu primer viatge serà, en aquest cas, a Dubai", en motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP28).

L'Ajuntament va anunciar al setembre (quan va reprendre l'agermanament amb Tel-Aviv) que el primer viatge de l'alcalde fora de la UE seria Palestina a finals d'any, però Collboni ha afirmat que ha d'"atendre el que diu el Ministeri d'Exteriors en aquest cas".

REFUGIATS ACOLLITS

Després de comunicar aquest dijous que Barcelona ha rebut 13 refugiats palestins d'origen espanyol, atesos pels serveis municipals, l'alcalde ha recordat que espera acollir-ne "més d'aquestes característiques", que estima que serien 26 en els pròxims dies.

Collboni ha remarcat "la predisposició que sempre ha tingut la ciutat de Barcelona a estar a l'hora d'acollir refugiats de zones en conflicte, i molt especialment d'aquest conflicte que ara està tan viu".