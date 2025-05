Collboni no veu pressions de Foment per pactar amb Junts i prioritza els "acords d'esquerres"

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha negat pressions de Foment del Treball perquè pacti amb Junts, i ha reivindicat que la seva prioritat són els acords amb ERC i els Comuns, tot i que s'ha mostrat obert a "grans pactes" que incloguin els de Carles Puigdemont.

Així ho ha assegurat en una entrevista a RNE recollida per Europa Press en preguntar-li per si l'empresariat català l'està pressionant perquè s'entengui amb Junts, sobre la qual cosa ha respost que no ho percep així i que des del principi del seu mandat ha buscat "acords d'esquerres".

"Nosaltres som un govern, i ho he dit des del principi, que ha buscat acords d'esquerres i de fet alguns els hem aconseguit fer, especialment amb Esquerra Republicana i en el seu moment també amb els Comuns. I aquesta és una orientació progressista clara", ha indicat.

No obstant això, ha afegit que no exclou la possibilitat de tancar "grans acords" que també incloguin Junts, si bé la seva prioritat és "governar per a la gent i per al que interessa la gent", que en aquests moments vol dir protegir l'habitatge, eliminar pisos turístics o regular el lloguer a la ciutat de Barcelona.

"Sé que aquest suport el tindrà en els partits dels grups de l'esquerra, i per a altres acords probablement hauré d'anar a buscar els suports de Junts. Però crec que és evident i tothom ho sap, l'orientació del nostre govern és progressista", ha insistit.