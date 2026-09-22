Collboni no aconsegueix aprovar en primera instància les ordenances fiscals del 2027

Sí que recapta els vots d'ERC i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha aconseguit els vots en la Comissió d'Economia i Hisenda extraordinària d'aquest dimarts per a les ordenances fiscals del 2027, una mesura que preveu una pujada de l'IBI dels hotels d'un 1,17% a un 1,3%, el màxim legal.
En aquest punt, només ERC hi ha donat suport, mentre que BComú s'ha abstingut i Junts, el PP i Vox hi han votat en contra i, quant al segon punt de l'ordre del dia, sobre la pujada de la taxa turística als creuers d'escala, l'executiu de Collboni ha aconseguit aprovar-ho amb els vots a favor de Junts i ERC i el 'no' de la resta de grups.
Així mateix, aquests punts es tornaran a votar en el ple de divendres, en el qual els grups poden canviar el seu vot i fer que les modificacions fiscals s'aprovin inicialment i s'obri el període d'exposició pública de 30 dies en què els grups podran presentar al·legacions, per posteriorment tornar-los a votar en el ple per a l'aprovació definitiva abans que acabi l'any.
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha afirmat que les ordenances són continuistes, ja que encara no apugen la pressió fiscal a les famílies i autònoms, i alhora pretenen "assegurar l'assequibilitat" a la ciutadania.
Sobre la pujada de la taxa turística als creuers d'escala, ha recordat l'acord al qual van arribar amb el Port de Barcelona per reduir les terminals de creuers de 7 a 5 i ha avançat que la Terminal C del Moll adossat deixarà d'operar el 30 d'octubre, mentre que la del WTC ho farà el 31 de desembre.