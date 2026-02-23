Collboni mostra "respecte total" al procés intern de BComú per elegir Pisarello d'alcaldable

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrat "respecte total i absolut als procediments interns democràtics" de la resta de formacions polítiques del consistori, en referència a les primàries de BComú que van proclamar, divendres passat, Gerardo Pisarello com a alcaldable de la formació de cara a les eleccions municipals del 2027.
"Suposo que tindrem molts mesos per comentar moltes coses, però celebro que s'hagi fet aquest procés, i que s'hagi fet democràticament. Com a responsable polític d'una altra formació, haig de respectar els processos interns d'altres organitzacions i celebrar que es facin democràticament", ha valorat en una roda de premsa aquest dilluns l'alcalde.
Divendres, BComú van fer públics els resultats de les primàries: el diputat de Sumar al Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, les va guanyar amb el 68,6% dels vots, davant l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, àlies Bob Pop, que va rebre el 27% dels suports.