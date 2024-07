Collboni mostra "ferma" voluntat de limitar el turisme i les seves conseqüències a Barcelona

"Reconeixem la complexitat d'aquesta qüestió i rebutgem les solucions simplistes"



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que té una ferma voluntat de limitar la massificació turística i les seves conseqüències a la ciutat, i que així "ho demostren les mesures" ja llançades.

Ho ha dit en un missatge d'X recollit per Europa Press i publicat durant la manifestació d'aquest dissabte a la tarda pel centre de la ciutat sota el lema 'Prou. Posem límit al turisme', amb 2.800 asitentes segons xifres del propi Ajuntament.

Collboni ha explicat que el Pla Viure d'habitatge preveu suprimir més de 10.000 pisos turístics perquè tornin a ser residencials; que pujarà el recàrrec de l'impost turístic a 4 euros per nit, per destinar-lo a gestionar l'impacte del turisme; i que limitarà els creuristes que no hi pernocten.

També ha destacat que han endegat un pla "pioner" de gestió de 16 Espais de Gran Afluència (incloent zones com la Sagrada Família i el Park Güell), i que inverteixen part dels ingressos turístics en projectes com el Pla Clima Escola per climatizar escoles públiques.

"Reconeixem la complexitat d'aquesta qüestió i rebutgem les solucions simplistes", ha afirmat, i ha afegit que el seu objectiu és construir un model turístic equilibrat i sostenible que beneficiï tothom.