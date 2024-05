Collboni manté que hi haurà pacte de govern a Barcelona abans de l'estiu

Reivindica el "tres en ratlla" dels líders socialistes en el Govern central, la Generlitat i l'Ajuntament

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, manté l'horitzó per ampliar el seu govern abans de l'estiu, ha reiterat que serà "progressista" i que estarà desvinculat dels resultats de les eleccions al Parlament d'aquest 12 de maig.

En una entrevista d'Antena 3 aquest dimecres, recollida per Europa Press, ha afirmat que espera que "en les pròximes setmanes, abans de l'estiu, hi hagi una resposta positiva per configurar una majoria de progrés que governi la ciutat de Barcelona".

No ha concretat si intentarà assolir aquesta majoria amb ERC, amb qui va afirmar que ja manté un diàleg obert després de pactar els pressupostos --tot i que es quedarien en 15 regidors--, i tampoc no ha esmentat els Comuns, que insistien en un tripartit d'esquerres que sumarien 24 edils dels 41 que té l'Ajuntament.

"Jo espero que un cop passin els períodes electorals puguem tornar a parlar del que importa a la gent, que és el transport, l'accés a l'habitatge, que és el problema número u que tenim a Barcelona", ha afirmat.

"GIRAR FULL AL PROCÉS"

Collboni ha celebrat la victòria del PSC en les eleccions del 12M, que per ell determina que cal "girar full al procés i fer-ho des d'una perspectiva progressista", i ha reivindicat especialment el resultat dels socialistes a Barcelona.

"Hem tingut un resultat que cal retrotreure's 20 anys per veure un resultat tan bo. Hem guanyat o quedat segona força a nou dels deu districtes de la ciutat", ha destacat.

No considera que el líder de Junts+ i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui tornar a ser investit president "perquè no hi ha una majoria independentista al Parlament" i ha insistit que sí que hi ha una majoria de qui vol girar full.

CONVERSES "A BON TERME"

Preguntat pel suport d'ERC que pugui necessitar el líder del PSC, Salvador Illa, ha respost que per ara cal respectar els processos interns dels partits polítics "i ja vindrà el moment d'apel·lar al seu suport i a la capacitat, si és el cas, de formar un govern més endavant".

"Jo crec que si s'atén el fons del missatge del poble de Catalunya, que ha votat canvi, que ha votat girar full al procés, que ha votat orientació progressista de les polítiques, estic convençut que aquestes converses poden arribar a bon terme", ha dit.

"EL TRES EN RATLLA ÉS UNA GARANTIA D'ÈXIT"

En cas que Illa pugui ser investit president de la Generalitat, celebra que hi pugui haver un president socialista en el Govern central i a la Generalitat, i un alcalde socialista a l'Ajuntament.

"El tres en ratlla és una garantia d'èxit i és una garantia que a la ciutat li anirà molt bé", per la qual cosa diu estar molt confiat i optimista.