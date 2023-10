Collboni manté "converses obertes" per als pressupostos i confia a arribar a un acord

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que manté "converses obertes" amb els grups de l'oposició per tancar un acord per aprovar els pressupostos, al qual confia arribar després que dimecres va retirar la votació per tramitar l'aprovació inicial dels comptes.

Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió de la Comissió Mixta entre l'Ajuntament i la Generalitat, celebrada aquest divendres al Palau de la Generalitat, preguntat per les negociacions dels pressupostos després del 'no' de tota l'oposició.

Collboni ha destacat que tots els grups "han volgut dialogar", cosa que els ha agraït, i ha mostrat disposició a continuar-ho fent per arribar a un acord, el qual ha dit està convençut que acabarà arribant.

"La ciutat es juga poder executar més de 700 milions i això amb el temps es pot notar si no es poden executar aquests recursos. Estic convençut que amb més diàleg arribarem a un bon acord", ha afirmat.

DIALOGAR "SENSE URGÈNCIA"

Ha recalcat que vol continuar dialogant "sense urgència" perquè creu que les coses s'han de fer bé --ha dit--, ja que és el primer pressupost del mandat i considera que és molt important perquè orienta les inversions i les polítiques en despesa corrent dels pròxims anys.

Preguntat per si les converses impliquen l'abordatge d'altres qüestions, ha respost que ara com ara negocien els comptes i que "si hi ha més grups que volen posar temes sobre la taula en són absolutament lliures".