Collboni lloa el "pas decisiu" d'Europa amb la llei d'habitatge i veu avalades les seves polítiques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lloat el "pas decisiu" que suposa la llei europea d'habitatge, presentada aquest dimecres per la Comissió Europea, en la lluita contra la crisi habitacional i ha reivindicat que la norma avala les polítiques impulsades pel seu executiu.
En una declaració institucional, ha assenyalat que Barcelona i els seus aliats de Mayors for Housing "van començar a obrir aquest camí" i, ara, Europa ha respost confirmant que cal més intervenció pública per garantir l'accés a un habitatge digne.
També ha remarcat que, amb la seva proposta, la Comissió Europea defensa mesures adoptades per la capital catalana com les zones de mercat tensionat, inclosa en la llei d'habitatge del Govern central, o la no renovació de les llicències de pisos turístics a partir del 2028.
"Ho vam anunciar i ho complirem", ha assegurat Collboni, que ha celebrat que després de l'aval del Tribunal Constitucional, Europa blindi aquesta decisió del consistori, amb la qual cosa Barcelona ni estava sola ni anava en la direcció equivocada, ha afirmat.
Així mateix, ha subratllat que "avui no acaba la feina, avui comença una nova etapa" per consolidar la nova llei europea d'habitatge i perquè el futur marc europeu blindi la capacitat dels governs per actuar contra la crisi de l'habitatge.