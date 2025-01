Collboni lloa la "dura" missió del 63 Regiment de Barcelona que es va desplegar amb l'ONU al Líban

El Regiment li lliura la banderola de Barcelona que va onejar 6 mesos a la frontera del Líban i Israel

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït aquest dimecres la "dura" missió del 63 Regiment d'Infanteria de Barcelona, que va desplegar 124 militars al Sector Est de la Força Interina de les Nacions Unides al Líban entre maig i novembre de 2024, a la coneguda com a 'Blue Line', la frontera entre el Líban i Israel.

Així s'ha pronunciat a la recepció que ha tingut lloc al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, a la qual també hi han assistit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el regidor de Seguretat del consistori, Albert Batlle, i el coronel Pedro Valdés, així com quinze components del 63 Regiment de Barcelona.

L'alcalde ha rebut de mans d'un dels integrants del regiment la banderola del subgrup tàctic a Barcelona, que ha onejat al Líban durant els 6 mesos que ha durat la missió, i ha assegurat que ocuparà un lloc al seu despatx, juntament amb la fotografia que li van enviar durant els mesos en què van ser-hi.

Collboni ha destacat el compromís i el lliurament del regiment en un moment "complex" a la frontera entre el Líban i Israel, ha mostrat la seva preocupació per la creixent espiral de violència a la regió, i ha desitjat que la caiguda del règim de Bashar al Asad a Síria sigui una oportunitat per a la pau i l'estabilitat a la zona.

ALTO EL FOC A GAZA

L'alcalde també ha celebrat que les negociacions per a l'alto el foc a Gaza estiguin "avançant en el bon sentit", i ha reivindicat el desplegament de tropes de pau i de la diplomàcia activa per aconseguir la pau i l'estabilitat i defensar els valors europeus.

Per la seva banda, Prieto ha expressat el seu respecte i empatia amb els servidors de les forces armades, a les quals ha detallat que va pertànyer per un període de 9 mesos, i ha assegurat que la seva tasca al dia a dia "no és tan coneguda i no ha estat suficientment reconeguda".

El delegat del Govern també ha agraït el paper que va tenir l'Exèrcit durant la pandèmia i el que ha tingut durant la Dana a València, i ha defensat que aquest regiment, "amb la seva dedicació i servei, porten amb orgull" els valors de la ciutat de Barcelona.

SEGONA RECEPCIÓ

El coronel Valdés ha recordat que es tracta de la segona recepció en menys d'un any que Collboni fa A l'Ajuntament "després de gairebé 40 anys d'absència", i ha posat en valor la necessitat que els militars se sentin acollits per la seva comunitat de referència.

Valdés ha sostingut que aquests sis mesos han estat difícils per als membres del regiment i per a les seves famílies, ha repassat moments del diari que els militars li enviaven durant la missió, i ha subratllat que la seva labor ha estat "transcendental per a la pau i l'estabilitat d'Europa, que ben val les 637 hores" que els militars han passat dins del búnquer durant el seu desplegament al Líban.

També ha agraït la presència a l'acte del catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Joaquim Albareda i el professor d'investigació del CSIC Enrique García, que estan realitzant un projecte d'investigació juntament amb la Univeritat de Barcelona (UB) sobre les unitats militars catalanes vinculades a l'historial del Regiment de Barcelona.