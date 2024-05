Collboni lliura la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a l'arquitecte Ricard Bofill a títol pòstum

"Se sentia profundament barceloní però amb una visió i vocació universal"



BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat aquest dilluns la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a l'arquitecte Ricard Bofill a títol pòstum, que han recollit els seus fills Pablo i Ricardo.

El galardó es va aprovar per unanimitat en sessió plenària al juny de 2022, per la seva "contribució en l'arquitectura i l'urbarnisme català i universal i per la seva obra vinculada a Barcelona".

L'acte ha tingut lloc en el Saló de Cent de l'Ajuntament, acompanyats de la família de l'arquitecte, inclosos els seus nets, i afins de l'artista, com l'advocada Montserrat Pinyol i el doctor Bonaventura Clotet, que el va assistir en les últimes dues setmanes com han recordat els seus fills durant l'acte.

"VALENTIA, BELLESA, SENTIT CRÍTIC"

També han assistit membres del RBTA - Ricardo Bofill Taller d'Arquitectura, que havia creat l'arquitecte.

Collboni ha destacat el llegat de Bofill, que "se sentia profundament barceloní però amb una visió i vocació universal", i ha realçat el seu coratge, valentia, bellesa, sentit crític i creativitat.

OBRA A BARCELONA

Ricard Bofill (1935-2022), de prestigi internacional, va impulsar a Barcelona obres com l'edifici Walden-7 (a Sant Just Desvern), la T1 de l'Aeroport de Barcelona, el TNC i l'hotel W.

Al llarg de la seva trajectòria va rebre multitud de premis i distincions, com el Premi FAD de disseny, el Premi Ciutat de Barcelona de l'Ajuntament i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, entre altres.