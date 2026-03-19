Collboni lliura la Medalla d'Or de Barcelona al Mèrit Cultural al coreògraf Marcos Morau

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat aquest dijous la Medalla d'Or al Mèrit Cultural al coreògraf Marcos Morau, ha informat el consistori en un comunicat.
En l'acte de lliurament, que s'ha celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, Collboni ha destacat la contribució de Morau a la dansa contemporània.
"L'art és salvació i refugi, sobretot en temps convulsos com els que vivim, però també ha de ser una eina de transformació. I així és com tu entens l'art, com una eina per transformar la realitat", ha dit l'alcalde.
Collboni ha afegit que per a la capital catalana és un orgull poder comptar amb un "artista global" com Morau i ha destacat que el creador de la companyia La Veronal ha pogut veure com les seves creacions s'exhibien a més de 30 països.
A l'acte també han assistit el tercer tinent d'alcaldia, Albert Batlle; el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, a més de diverses personalitats del món de la cultura i l'art.