Collboni lliura les claus de 46 pisos de lloguer assequible a la Verneda i la Pau (Barcelona)

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat les claus de 46 pisos de lloguer assequible situats al barri de la Verneda i la Pau, i que han estat adjudicats a través d'un sorteig a càrrec del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
La promoció s'ha articulat després de la cessió d'un solar en dret de superfície a la cooperativa Fem Ciutat, per un termini de 99 anys i a través d'un Conveni ESAL, informa l'Ajuntament aquest divendres en un comunicat.
El finançament del projecte, per la seva banda, prové de l'Institut Català de Finances (ICF), a través d'un préstec amb condicions preferents, amb una inversió de 4,8 milions d'euros provinents de la banca pública catalana i altres 1,2 milions provinents d'una subvenció Next Generation.
Durant el lliurament, Collboni ha assegurat que aquestes promocions "contribueixen a fer de Barcelona un lloc on viure i en el qual quedar-se", i reivindicat la importància de la construcció a l'hora d'abordar la crisi d'habitatge a la capital catalana, pel que l'Ajuntament està treballant en la cerca de sòl.
Dels pisos adjudicats aquest divendres, 12 s'han repartit a veïns del barri, 14 a menors de 35 anys, 5 a famílies monoparentals, 2 a persones amb mobilitat reduïda i els 13 restants a la ciutadania en general.