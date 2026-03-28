Collboni lliura les claus de 13 pisos públics al barri de la Barceloneta

Els habitatges estan destinats a lloguer assequible i a entitats socials
BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat aquest dissabte les claus de 13 habitatges públics al barri de la Barceloneta, en el districte de Ciutat Vella, en un acte institucional després de la rehabilitació integral d'un edifici municipal, ha informat el consistori en un comunicat.
Els habitatges estan en un edifici del passeig Joan de Borbó de propietat municipal que es va cedir a la UTE Llar Barceloneta, formada per Fundació Hàbitat3 i Fundació Sales, per a la seva rehabilitació, la qual cosa ha permès passar de 13 habitatges inicials a 18, i Fundació Hàbitat 2 assumeix la gestió de tots els pisos.
La promoció es diu Llar Barceloneta i, dels 18 pisos, 12 s'han adjudicat a inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge protegit; 5 seran per a entitats socials, i un últim pis serà per a una persona que ja vivia en el bloc i que té dret a tornar a viure allà.
En concret, aquest dissabte Collboni ha lliurat les claus d'11 pisos de lloguer assequible de la finca, un dels destinats a entitats i el de la persona amb dret a tornada, en un acte juntament amb el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle; el comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, i el comissionat del Pacte de Ciutat Vella, Ivan Pera.
MOBILITZAR SÒL
Collboni ha explicat que aquesta promoció és una mostra del treball que fa l'ajuntament per garantir el dret dels veïns a quedar-se al seu barri i a Barcelona.
Ha recordat la voluntat del govern municipal de prohibir el 2028 els pisos turístic a la ciutat per "recuperar" habitatges per als barcelonins i ha dit que treballa per augmentar el ritme de producció de pisos públics.
"Comencem el mandat construint uns 500 pisos a l'any i acabarem el mandat l'any que ve construint més d'1.000 habitatges cada any de protecció oficial", i ha destacat l'esforç que s'està fent per mobilitzar sòl disponible a la ciutat.
COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA
El director general de la Fundació Hàbitat3, Albert Ferré, ha afirmat que el projecte Llar Barcelona demostra que la col·laboració entre administració i entitats socials permet generar habitatge assequible i garantir estabilitat residencial.
El president de la Fundació Sales, José Miguel Deus, ha dit que aquest edifici és "un exemple clar del valor de la col·laboració públic-privada", i ha afirmat que els 18 pisos que es lliuraran estan molt per sota del preu de mercat.
Els preus dels lloguers d'aquests oscil·len aproximadament entre els 351 i els 658 euros mensuals, en habitatges d'entre dues i tres habitacions i d'entre 46 i 87 metres quadrats.
PROMOCIONS A CIUTAT VELLA
A més d'aquesta promoció, l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat les claus dels 44 pisos de la promoció del carrer Sant Martí i les de 19 pisos de lloguer assequible al carrer d'En Robador, al barri del Raval.
Ciutat Vella concentra el 19,5% de l'habitatge protegit, social i assequible de la ciutat segons dades de l'últim informe d'habitatge de Ciutat Vella, que es va publicar a l'estiu de 2025.