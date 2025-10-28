Collboni lliura els Premis Comerç i realça la "identitat" que aporten els comerciants a Barcelona

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assistit aquest dimarts a la 26 edició dels Premis Comerç de Barcelona, que distingeixen vuit iniciatives comercials de la ciutat, i ha posat en valor la "identitat" i la font de riquesa que aporten els comerciants a la ciutat.
Concretament, ha fet referència al paper del comerç en l'economia de la ciutat amb un pes de prop del 13% del PIB, 150.000 llocs de treball i 62.000 establiments, en un acte que ha comptat amb la presència de comerciants, representants de les associacions i dels eixos comercials, així com dels mercats municipals, informa el consistori en un comunicat.
Collboni ha felicitat a tots els premiats i ha fet referència a tots els que no han estat guardonats, els que cada dia fan possible i realitat la Barcelona "pròspera, oberta i dinàmica", perquè forma part del caràcter i de la identitat de la ciutat, al seu judici.
En total, s'han distingit comerços, marques i professionals a través de diverses categories; el premi Relleu +, per a negocis que han aconseguit amb èxit el relleu generacional; premi en excel·lència, per l'experiència de compra innovadora i de qualitat; premi a marques que dinamitzen la ciutat i el premi ADN Barcelona, per a empreses nascudes a la capital catalana amb projecció internacional.
Aquesta celebració, unificada amb la 14 edició del Premi Mercats de Barcelona, ha comptat amb la presència de la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Treball, Raquel Gil, i la comissionada de Promoció Econòmica, Nadia Quevedo.