Collboni lliga Barcelona al Mediterrani, "un dels puntals" d'Europa per mantenir poder global

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha connectat aquest dimecres Barcelona amb el Mediterrani, una regió que veu com "un dels puntals" d'Europa per mantenir el poder global, i ha lligat el futur de la regió al diàleg, el multilateralisme i la defensa de la democràcia.
"Si el Mediterrani vol tenir veu pròpia, les ciutats mediterrànies l'haurem d'exercir i l'exercirem. Perquè les ciutats mediterrànies som la infraestructura concreta on l'estabilitat i la prosperitat europea es construeix o es perd", ha dit en la primera jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que se celebra des d'aquest dimecres fins divendres a Barcelona.
Ha assegurat que no hi haurà autonomia estratègica europea sense un Mediterrani "estable, connectat i pròsper", recolzant-se en l'energia que impulsarà la transició ecològica al continent, les rutes comercials que connecten amb Àsia, Àfrica i l'Amèrica Llatina i tenir un dels principals corredors migratoris.
"Al món internacional que vivim, amb la polarització, l'augment de la conflictivitat bèl·lica, el llenguatge de l'odi i de l'enfrontament, té més sentit, més força i contingut que mai posar-nos a la banda de la història que busca diàleg, ponts, resolució de conflictes, democràcia, respecte i dignitat dels drets humans".
Collboni ha assenyalat que Barcelona és la ciutat on el Mediterrani "es pensa a si mateix", que és el punt de trobada i una capital per dialogar, i ho ha argumentat perquè la seu de la Unió per la Mediterrània se situa a la capital catalana.
PROJECCIÓ I FUTUR DE BARCELONA
Ha exemplificat en la culminació de la torre de Jesús de la Sagrada Família la capacitat de projecció de Barcelona al món i ha sostingut que Barcelona "vol mirar al futur exercint" com a ciutat mediterrània.
Ha celebrat l'acord amb el Govern central per la cessió a Barcelona de 62,8 hectàrees del litoral barceloní, que permet "recuperar el domini" sobre l'espai, i el nou sector econòmic que considera que és l'economia blava.
"Fa només sis anys, tot just sortint de la pandèmia, vam decidir fer un esforç de diversificació de l'economia de valor a la ciutat, que desenvolupés aquests àmbits de creixement econòmic que li són propis a la ciutat de Barcelona o que són consubstancials a la pròpia ciutat de Barcelona. I aquest és el mar, i el Mediterrani".
L'alcalde ha apuntat que Barcelona concentra infraestructures, empreses, talent, inversió i seients d'organismes internacionals: "Barcelona ha passat de mirar cap al mar a construir una economia del mar".
LLUÏSA MORET
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha demanat tenir "una mirada de proximitat" davant els reptes de la regió i ha qualificat d'urgent que es produeixin canvis estructurals per recuperar la centralitat, la prioritat i la projecció del Mediterrani al món.
Ha remarcat que els dos eixos d'actuació de la Diputació es fixen en la cohesió social i l'equitat territorial, i ha incidit en la utilitat social d'espais com el Fòrum per generar esperança, vincles, aliances, compromisos comuns i construcció col·lectiva compartida.
Ha insistit a "tenir presents" les realitats locals per generar igualtat d'oportunitats.
CORONAS (FUNDACIÓ LA CAIXA)
El director general de Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, ha afirmat que el progrés del Mediterrani passa per l'avenç econòmic i social de la regió, de la qual considera que hi ha una "memòria compartida".
Ha expressat que el Mediterrani conserva una "gran" capacitat per crear esperança i que la regió transforma la diversitat en cultura.