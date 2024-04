Collboni lamenta que no es facin 1.700 pisos per la manca de pressupostos: "La punta de l'iceberg"

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dijous en unes declaracions als periodistes que el projecte per construir 1.700 pisos socials a Barcelona no es pugui emprendre per la manca de pressupostos de la Generalitat, la qual cosa veu com "la punta de l'iceberg" de no tenir uns comptes.

Ho ha dit després que la consellera de Territori, Ester Capella, ha afirmat en una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press que aquests habitatges no es podran construir per la manca de pressupostos.

La previsió era construir-los en solars de l'Ajuntament de Barcelona cedits a l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

Collboni ha explicat que caldrà esperar que arribi un nou govern després de les eleccions al Parlament del 12 de maig i decideixi les seves polítiques pressupostàries.

"Si aquestes inversions no es produeixen, prendrem decisions, perquè aquests solars són propietat de la ciutat i estan destinats a fer habitatge protegit", ha detallat.

També ha recordat que la no aprovació dels comptes de l'Estat i del Govern no es produirà a l'Ajuntament de Barcelona, on Collboni ha recorregut a una qüestió de confiança per la qual els pressupostos s'aprovaran de manera automàtica el pròxim 2 de maig, si l'oposició no presenta una majoria alternativa.