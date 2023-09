Collboni lamenta la mort de la dona atropellada diumenge a la Rambla de Barcelona

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dilluns la mort d'una dona diumenge després de ser atropellada per un bus a la Rambla de Barcelona.

En un tuit, recollit per Europa Press, ha traslladat el condol a familiars i amics i ha reafirmat el compromís de l'Ajuntament per "continuar treballant per reduir" les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat.

La dona, de 56 anys, va ser atropellada al matí i se la va traslladar a un centre hospitalari, on va morir hores després.