Collboni lamenta l'ús electoral dels aldarulls i descarta un "risc zero" que es repeteixin

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat l'ús electoralista d'alguns dirigents polítics dels aldarulls que de dissabte a la capital catalana i ha afirmat que no hi ha "risc zero" que es tornin a repetir, per la qual cosa la policia ja treballa per combatre'ls.
Així ha respost el primer edil en una entrevista del programa 'Espejo Público' d'Antena 3 recollida per Europa Press en preguntar-li per les declaracions del candidat a les eleccions generals per Barcelona, Xavier García Albiol, que ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, el seu "absolut menyspreu" als afectats en no haver-se pronunciat encara.
Per la seva banda, Collboni ha assegurat que no entrarà "en aquest terreny" i que la seva prioritat com a alcalde és tornar a la normalitat com més aviat millor, especialment en el cas dels comerciants afectats, per als quals el consistori ha creat un fons de 500.000 euros per arribar allà on no arribin les asseguradores.
Així mateix, ha demanat als representants polítics altura de mires i consciència del que suposa gestionar una ciutat gran, com Barcelona o Badalona, de la qual Albiol és alcalde, i que Collboni ha assenyalat que "té molts problemes d'inseguretat i d'ordre públic, i no per això" surt a denunciar-ho públicament.
"Crec que els problemes que tenim les grans ciutats s'assemblen molt i el que espero dels alcaldes metropolitans, en aquest cas, és un gest de complicitat i d'empatia amb els comerciants que han patit aquests aldarulls", ha afegit l'alcalde barceloní.
Finalment, sobre la possibilitat que es repeteixin els avalots aquest cap de setmana, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ja ho investiguen i que el compromís de l'Ajuntament és "activar tots els mecanismes" per garantir la normalitat.