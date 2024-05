Collboni lamenta que l'OPA del BBVA sobre el Sabadell "no és bona" per al sistema financer català

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil presentada pel BBVA sobre el 100% de Banc Sabadell, la qual creu que "no és bona" per al sistema financer de Catalunya.

En un missatge a X recollit per Europa Press aquest dijous, Collboni ha considerat que l'OPA tampoc no és bona per a la competència, la inclusió financera ni l'ocupació: "Per a la nostra economia en general", ha apreciat.

Ha avisat que l'operació "podria tenir conseqüències negatives per a l'ocupació, la prestació de serveis financers, la cohesió territorial i l'estabilitat financera".